Prato, Di Stefano show e United Riccione sconfitto 4-0

Riccione, 23 marzo 2025 - Il Prato torna alla vittoria. E che vittoria per i lanieri, che si impongono con un netto 4-0 contro lo United Riccione allo stadio "Italo Nicoletti", in occasione della 28° giornata del girone D di Serie D.

Il protagonista assoluto è Di Stefano, che firma una tripletta, colpisce un palo e regala l'assist per la rete di Barbuti (anche un rigore sbagliato e una traversa centrata per lui). Un dominio assoluto quello dei ragazzi allenati da Marco Mariotti, che ottengono la seconda affermazione consecutiva in trasferta e mantengono sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

La cronaca

Mariotti deve rinunciare all'infortunato Fantoni, mentre per scelta tecnica vanno in panchina Conson, Remedi e l'ex di turno Cozzari. L'avvio del Prato è impressionante, favorito anche dai buchi della difesa avversaria (non a caso la peggiore del campionato).

Al 7' gli ospiti si guadagnano un rigore per il salvataggio con una mano di Bartoli (solo ammonito) sul tentativo ravvicinato di Di Stefano, nato dal cross di Rossi. Sul dischetto si presenta Barbuti, che si fa ipnotizzare da Andreoli, bravo ad intuire la traiettoria. Sul proseguimento dell'azione, l'attaccante con il 79 sulle spalle è sfortunatissimo, quando la traversa dice di "no" alla sua conclusione a botta sicura.

Poco male per la formazione di Mariotti, che pochi secondi più tardi sblocca il risultato con Di Stefano, che sfrutta al meglio l'assist di Rossi. Lo United Riccione viene travolto dallo tsunami pratese e all'11 capitola nuovamente: Di Stefano serve Barbuti, che stavolta gonfia la rete per l'immediato raddoppio dei toscani.

Diana e compagni sono in totale controllo delle operazioni e per un soffio non calano il tris: fra il 26' e il 28', prima Iuliano non inquadra la porta (destro sull'esterno della rete), poi Di Stefano centra il palo dalla distanza.

Successivamente è Girgi al 35' a impegnare Andreoli. La reazione dei locali sta tutta in un mancino largo di Marrone, che non spaventa Gariti. Proprio in chiusura di primo tempo arriva anche lo 0-3 e l'autore è nuovamente Di Stefano, il cui cross si trasforma in un tiro imparabile per Andreoli. In avvio di ripresa subito una chance per Iuliano, che manda il pallone fuori non di molto. Il monologo laniero continua e Rossi costringe Andreoli all'intervento.

L'estremo difensore dello United Riccione non può invece nulla al 78' sullo splendido mancino dello scatenato Di Stefano, che firma la tripletta personale. La compagine di mister Bolzan non trova nemmeno il gol della bandiera e così la sfida va in archivio sullo 0-4.

Il tabellino

United Riccione - Prato 0-4

United Riccione (4-3-3): Andreoli; Pollini, Locanto (dal 66' Vacca), Egharevba, De Vito; Bartoli (dal 90' Dulemata), Fontana, Paoloni (dal 58' Monaco); Cana (dal 76' Kociaj), Viotti, Marrone (dal 58' D'Angelo). A disposizione: Zamarion, Kociaj, Kokeri, Caputo, Greco. All. Bolzan.

Prato (3-4-1-2): Gariti; Videtta, Galliani, Diana; Limberti (dal 76' Scarafoni), Rossi (dal 66' Azizi), Mazza (dal 76' Magazzù), Girgi; Di Stefano; Iuliano (dal 66' Cozzari), Barbuti (dal 79' Pereira). A disposizione Caroti, Ciavarelli, Conson, Remedi. All. Mariotti.

Arbitro: Antonio Atanasov di Verona, coadiuvato dagli assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Stefano Sibilio di Brindisi.

Marcatori: Di Stefano all'8', Barbuti all'11', Di Stefano al 45' e al 78'.

Note: recupero 1' pt, 2' st. Ammoniti Bartoli e Vacca.

Francesco Bocchini