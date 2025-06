Stefanini saluta l’erba di Wimbledon

Era reduce dal Roland Garros, riuscendo a qualificarsi al tabellone principale di uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo. E Lucrezia Stefanini ha nel complesso ben figurato anche nelle qualificazioni per Wimbledon, un altro dei "quattro templi mondiali" della racchetta nonché parte del "Grande Slam". La tennista di Carmignano è partita dal primo turno eliminatorio riuscendo ad eliminare la romena Mihaela Buzarnescu (ex-numero 20 al mondo). La sua corsa si è fermata nelle scorse ore nel match seguente, particolarmente combattuto, contro la ceca Tereza Valentova che è riuscita ad imporsi per 3-6 6-4 6-3 (in due ore e otto minuti di gioco). L’azzurra era riuscita a portarsi avanti di un set, salvo subire alla distanza il ritorno della rivale. Per l’agonista carmignanese è quindi sfumata la qualificazione al tabellone principale della competizione inglese e sarà già tempo di guardare oltre. Tracciando un primo bilancio stagionale, dagli Open di Francia: era riuscita in quel caso ad eliminare agevolmente la francese Manon Leonard, ripetendosi poi con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (ex-numero 29 del mondo) in un match chiusosi sul 6-1, 1-6, 6-3. E vinse anche contro la slovena Veronika Erjavec, contro la quale partiva da favorita (6-3, 6-2). La corsa dell’agonista classe 1998 si concluse al primo turno del torneo vero e proprio, contro la svizzera Jil Teichmann. In un’ottica più generale a Lucrezia, rispetto alle passate stagioni è fin qui forse mancata l’acuto rappresentato dalla vittoria di un torneo, ma il tempo per provvedere non le manca e il fatto di partecipare a competizioni ad alto coefficiente di difficoltà rappresenta certamente un punto da tenere in considerazione. Lo scorso gennaio Stefanini si era ad esempio cimentata dell’Australian Open, come già fatto altro volte in passato, e lo scorso 7 marzo si era arrampicata sino ai quarti di finale del W75 Porto. Ad ogni modo, è salita a quota 332 vittorie in 592 incontri disputati risalendo sino alla 162esima posizione della classifica Wta.

Giovanni Fiorentino