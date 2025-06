Nuoto, record della pratese Lucrezia Domina nella Swim Cup

Prato, 27 giugno 2025 – Ha fatto registrare la miglior prestazione in assoluto nei 100 stile, fermando il cronometro sul tempo di 57'52. E ha chiuso la “Swim Cup 2025” con tre medaglie, due delle quali del metallo più pregiato. Lucrezia Domina, che poche stagioni fa ha lasciato l'Azzurra (dopo aver nuotato da giovanissima anche per la Futura) per l'H.Sport Firenze, sta insomma confermandosi tra le migliori giovani nuotatrici del panorama toscano (se non nazionale). La nuotatrice di Prato, classe 2008, è salito sul gradino più alto del podio sia nei 100 stile che nei 100 farfalla della competizione di nuoto andata in archivio sabato scorso alla Colzi – Martini di via Roma. Agguantando inoltre un argento nella 4X100 mista, insieme alle compagne di squadra dell'H.Sport. Risultati tutt'altro che banali, visto che tra le avversarie di Lucrezia c'era anche Anna Chiara Mascolo, la quale partecipò alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Pochi mesi fa era stata premiata con il “Premio Bacchino Sport”, per il rendimento di alto livello evidenziato negli scorsi mesi. Con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla Challenge International di Ginevra, dove si è tolta la soddisfazione di stabilire un nuovo record nei 200 stile togliendolo addirittura a Federica Pellegrini (che partecipò alla kermesse elvetica nel 2004, non ancora sedicenne). E con queste premesse, può ancora crescere.

G.F.