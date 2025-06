Un trofeo tira l’altro: stagione da record per gli Esordienti 2012 del Viaccia Calcio

Prato, 26 giugno 2025 - Una stagione da incorniciare. E’ stata un’annata da ricordare quella appena conclusa dal gruppo degli Esordienti 2012 del Viaccia, allenati dai mister Marco Margheri e Franco Aiello. Dopo le ottime prestazioni in campionato, il finale di stagione è stato un crescendo di soddisfazioni. Cinque su cinque i trofei vinti dalla compagine giovanile della società guidata dal presidente Gianni Esposito e dal vice Gabriele Guasti. Tornei di rilevanza provinciale, regionale e nazionale. Ma andiamo con ordine. Si parte dal successo nel torneo Terre di Romagna. In Riviera i rossoblù hanno dominato la manifestazione, con all’attivo 21 gol siglati in cinque partite e solo sei subìti. Successi di larga misura a cui ha fatto seguito una finale tiratissima contro il Casentino Academy. Match terminato in parità per 1-1 e deciso ai rigori con l’affermazione pratese.

Si prosegue poi con il torneo di Olmi dove la truppa di Margheri e Aiello si impone in finale per 3-0 sull’Am Aglianese. Un successo che società e ragazzi hanno dedicato dedicato “a tutti nostri genitori che ci seguono e ci supportano sempre”. Il terzo torneo vinto è stato quello di Iolo, il Memorial Coveri, dove nella finale c’è stato il successo contro i padroni di casa. Una manifestazione dedicata alla memoria di uno storico dirigente del calcio pratese, con la finale vinta per 2-0 dal Viaccia. Altro torneo di spicco vinto dai rossoblù è stato il Conti di Galciana, giunto alla 28esima edizione. Qui la finale è stata vinta col risultato di 3-1 al cospetto del Montemurlo Jolly. Infine il torneo di casa. Qui è stato un tripudio rossoblù, visto che nella finale al Ribelli c’è stata una sfida in famiglia fra il Viaccia Blu e quello Rosso, con quest’ultimo a imporsi 4-1. E poi tutti a festeggiare con una cena fra famiglie.

“Per prima cosa vogliamo fare i complimenti ai ragazzi che stanno facendo un percorso di crescita entusiasmante – spiega il presidente del Viaccia Calcio, Gianni Esposito -. E poi vogliamo fare un sentito ringraziamento alle famiglie per l’entusiasmo che le ha sempre caratterizzate per tutta la stagione. Questa è una squadra su cui puntiamo tanto, che è cresciuta e che l’anno prossimo avrà l’ambizione di fare molto bene a livello provinciale. Una formazione su cui puntiamo per tornare nel prossimo futuro nei regionali”. “Come società continuiamo a puntare sui giovani anche in ottica di fucina per la prima squadra – aggiunge il vicepresidente Gabriele Guasti -. Stiamo investendo molto sul vivaio, sulla preparazione degli allenatori e adesso siamo anche supportati dal nuovo campo in sintetico di ultima generazione, che rappresenta un vero valore aggiunto per il Viaccia”.

Ecco l’elenco dei nomi: Luigi Arbia, Dario Bartoli, Tommaso Bellini, Niccolò Cufo, Abdelaziz Erraihany, Emanuele Fioravanti, Ilir Gemi, Daniel Gjergji, Gabriele Greco, Lapo Guasti, Mattia Gullotti, Erik Islamj, Gabriel Lionti, Uesli Malko, Simone Mancini, Samuele Mannucci, Gabriele Materassi, Gianmarco Matteini, Alessandro Melani, Niccolò Monteseno, Alesio Muhametaj, Leonardo Ndreca, Nicola Pieraccioni, Filippo Reali, Ennio Sina, Daniele Todaro, Ilan Tula, Daniele Ulivi, Andrea Valenti.