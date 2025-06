Hockey su pista, l'Hockey Prato rinuncia alla Serie A2

Prato, 27 giugno 2025 - L'Hockey Prato non prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2, dopo il sesto posto conquistato nella scorsa annata. Lo ha fatto sapere il presidente Massimiliano Giardi, specificando la decisione di ripartire dalla Serie B sulla base del regolamento che impone alle formazioni di A2 di schierare anche una seconda squadra nella categoria inferiore. “Non abbiamo i numeri. Una decisione dolorosa soprattutto per i ragazzi, che meritano la A2: è la loro categoria – ha spiegato Giardi – ma noi pur non condividendo certe regole, le rispettiamo. Siamo una squadra interamente “made in Prato” con tutti giocatori cresciuti nella nostra società. E per una regola che non dà benefici al movimento dell’hockey su pista, siamo costretti a prendere questa decisione”. I tempi in cui l'allora Primavera Prato lottava per lo Scudetto (e lo vinceva, nel 2002/03) appaiono ad oggi lontani. A rappresentare la città ai massimi livelli resta Stefano Zampoli, il quale pochi giorni fa si è laureato campione d'Italia con l'Hockey Trissino. La società ha infine esternato ulteriormente la volontà di puntare sul settore giovanile che negli ultimi anni è stato ricostruito, per cercare nel giro di qualche anno di avere un maggior numero di giocatori da poter schierare nei campionati nazionali. “Il gruppo è competitivo per la Serie B e ci daremo nuovi obiettivi – prosegue Giardi – come quello della Coppa Italia di categoria, curando ancora di più le giovanili. Avevamo provato a fare degli accordi con qualche società toscana che poteva avere dei giocatori in esubero per la B. Ma non avremmo avuto garanzie certe, con il rischio di dover magari rinunciare a metà stagione. Per noi non rappresenta un passo indietro, ma un passo per tornare in futuro nella categoria che ci compete”.

G.F.