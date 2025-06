Hockey, il pratese Zampoli campione d'Italia per la terza volta

Prato, 12 giugno 2025 – Una parata decisiva di Stefano Zampoli, ai rigori, ha permesso all'Hockey Trissino di aggiudicarsi ”gara 4” delle finali e di andare sul 3-1 nel conteggio delle partite vinte contro l'Amatori Lodi. E il portiere di Prato può così festeggiare il terzo Scudetto in carriera. E' l'esito della quarta partita delle finali-Scudetto di Serie A1 di hockey su pista, che si è chiusa nelle scorse ore a Lodi. Trissino aveva vinto la prima (4-2) e la terza (2-1) perdendo “gara 2” (6-5). La quarta sfida della serie si è decisa ai rigori (dopo il 7-7 emerso dai supplementari) e Zampoli, parando il tiro di Nadini, ha consegnato il successo ai suoi. Vincere è del resto quasi un obbligo da quelle parti: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi quasi quattro anni di vincere tre Scudetti (aggiornando il computo) una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Al punto che il secondo posto della scorsa annata in campionato, con il tris tricolore svanito all'ultimo atto contro Forte dei Marmi, è stato visto come un “errore” da non ripetere. E non è stato ripetuto: Trissino è campione d'Italia per la quarta volta, Zampoli per la terza.

G.F.