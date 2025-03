Mercato dei dirigenti. Ipotesi Cammelli al Prato

In attesa di ascoltare dalla viva voce del presidente Stefano Commini quali siano le sue reali intenzioni e se ci sono davvero dei programmi per la prossima stagione, in città iniziano a circolare voci riguardo un possibile riassetto a livello dirigenziale del club biancazzurro, nel quale starebbe per fare ingresso un uomo di primo piano proveniente dalla Zenith Prato. Il nome che circola è quello di Enrico Cammelli che a seguito del caso Tempestini’ sarebbe entrato in rotta di collisione con il presidentissimo Carmine Valentini e avrebbe deciso di cambiare aria.

L’esperto dirigente pratese, uno degli artefici del miracolo Zenith, società della quale è direttore generale, sarebbe stato contattato dal presidente Commini per lo stesso ruolo nel Prato 2025/26. Alla Zenith intanto sarebbero già corsi ai ripari, ingaggiando il giovane dirigente Mattia Di Vivona, che da poco ha annunciato la sua separazione dal Maliseti. Il suo sarebbe un ritorno in una realtà in cui ha già lavorato con profitto. La proprietà Valentini gli affiderebbe il ruolo di direttore generale, sovrintendente ad ogni aspetto organizzativo.

E a proposito di Zenith, c’è attesa per capire i passi della procura federale, che sarebbe arrivata alla conclusione di proseguire nelle indagini e di non archiviare il caso.

Massimiliano Martini