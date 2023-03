Ragazze dall’Azzurra all’Azzurro Tre atlete al Trofeo delle Regioni

La stagione è ormai entrata definitivamente nel vivo. E in attesa che la piscina Colzi–Martini di via Roma torni disponibile per gli allenamenti (oltre che per le partite) le varie formazioni di pallanuoto dell’Azzurra stanno comunque continuando a gareggiare in tutta la Toscana. Con buoni riscontri agonistici, iniziando perlomeno da tre atlete della formazione femminile: le ragazze sono state sconfitte per 23-5 dalla Rari Nantes Firenze, ma Madeleine Padula, Olivia Nardi e Chiara Mariotti sono state convocate con la rappresentativa toscana per disputare il Trofeo delle Regioni.

Ottimi anche gli ultimi risultati delle selezioni maschili, soprattutto quelli maturati sull’asse Prato–Livorno: gli U14 di mister Rugi hanno rifilato un 41-0 ai rivali livornesi a Colle Val d’Elsa, mentre gli U16 di Facchini si sono imposti 28-0 nel capoluogo labronico. In vasca sono poi scesi anche gli U12 di coach Magi, in un duplice confronto: dopo la sconfitta per 0-2 contro la Dream Sport Pallanuoto, si sono riscattati imponendosi di misura (6-5) contro il Club Nautico Marina di Carrara. E l’obiettivo resta quello di continuare su questa strada, continuando il percorso di crescita tecnica ed agonistica avviato ormai qualche anno fa.