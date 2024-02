Promozione. Il Viaccia strappa un buon punto. Battaglia contro la Pontremolese

Lunigiana Pontremolese

Viaccia

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Gabrielli, Grasselli, Filippi, Verdi, Vicari, Bellotti, Petracci, Bruzzi, Simonelli. A disp.: Razzoli, Menichetti, Costi, Magistrelli, Seghi, Bresciani, Scaldarella, Gaddari, Iaropoli. All. Maurelli.

VIACCIA: Biancalani, Michelozzi, Piampiani, Martin, Carlesi, Maiolino, Sforzi, Medini, Fedele, Servillo, Rozzi. A disp.: Oliva, Papa, Martinelli E., Torcasso, Querci, Wahabi, Bastogi, Batacchi. All. Ambrosio.

Arbitro: Bo di Livorno.

Pareggio a reti inviolate fra Lunigiana Pontremolese e Viaccia. Un buon punto per la formazione pratese contro la seconda forza del raggruppamento. Un punto che smuove la classifica del girone A di Promozione e facendo salire i pratesi a quota 31 punti, ma vedendoli anche ora risucchiati nell’orbita dei play out, seppur marginalmente. Qualche rammarico per gli uomini di Ambrosio.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, se si escludono alcuni tentativi dalla lunga distanza da parte di entrambe le formazioni, è soprattutto nella ripresa che il Viaccia si costruisce alcune interessanti occasioni per tentare il colpaccio.

Al 52’ occasione per Torcasso dentro l’area piccola dopo un calcio d’angolo, anticipato di un soffio dal diretto marcatore. Al 57’ rispondono i padroni di casa con un tiro fuori di poco di Bruzzi e un minuto dopo stessa sorte per la conclusione di Vicari.

Al 62’ gli ospiti centrano un palo su conclusione di Servillo deviata da un difensore. Al 67’ il Viaccia si rivede in avanti con un tiro da posizione defilata di Rozzi, deviato in angolo dall’attento Cacchioli.

All’82’ ancora Torcasso sugli sviluppi di un corner di testa spedisce alto sopra la traversa. Nel finale Rozzi cerca gloria personale e arriva al tiro dopo uno slalom ma anche stavolta Cacchioli è attento e blinda definitivamente lo 0-0 finale che fa felice il Viaccia.

L.M.