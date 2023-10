Promozione

Larcianese

1

Maliseti Seano

1

LARCIANESE: Pinochi, Porciani, Monti, Pini, Fusco, Foresta, Iannello, Sarti, Ferraro, Guarisa, Biagioni. A disp. Porrà, Sheta, Lo Russo, Bruchi, Ortega, Errachid, Lenti, Ndiaye, Pagni. All. Cerasa.

MALISETI SEANO: Mardale, Kouadio, Menichetti, Paoli, Badiani, Peschi, Breschi, Picchianti, Tumminaro, Rudalli, Cavalieri. A disp. Ringressi, Perillo, Bambini, Campani, Aiazzi, Sensi, Liana, Asara, Osasumwen. All. Carovani.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Reti: 44’ Picchianti, 50’ Guarisa.

Un gran bel punto quello ottenuto dal Maliseti Seano sul campo della quotata Larcianese. Con qualche rammarico, nelle fila amaranto, per non esser riusciti a difendere il vantaggio ottenuto al termine di un primo tempo abbastanza avaro di emozioni. Ma andiamo con ordine. Meglio i padroni di casa nella prima frazione, nella quale comunque Mardale non è chiamato agli straordinari. Proprio qualche istante prima dell’intervallo il solito Picchianti trova il giusto pertugio facendo passare il pallone sotto la barriera e insaccando l’1-0 direttamente su calcio di punizione. Si va al riposo con i pratesi avanti di un gol.

Al rientro in campo dagli spogliatoi la squadra di Carovani concede subito la rete del pareggio. Paoli sbaglia un retropassaggio semplice in fase offensiva, la Larcianese intercetta palla e lancia in profondità Guarisa (in sospetta posizione di fuorigioco), Mardale attende troppo la chiamata dell’assistente per uscire sul pallone e alla fine viene saltato dall’attaccante di casa, che da posizione defilata infila l’1-1. E’ la sveglia che fa suonare la carica alla Larcianese, che poi colpisce una traversa con Fusco e impegna Mardale con una conclusione di Biagioni e con un paio di mischie pericolosissime in area di rigore. Alla fine, comunque, il fortino eretto dalla squadra ospite regge e il Maliseti Seano porta a casa un punto prezioso per la corsa salvezza, salendo a quota 3 in campionato (fuori dalla zona play out).

L.M.