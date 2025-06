Prato, oltre 200 partecipanti alla "Ci sei alle 6?"

Prato, 13 giugno 2025 - In oltre 200 hanno preso parte all'appuntamento mattiniero di “Ci sei alle 6?”, la sgambatina all’alba per podisti e camminatori insonni. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, nasce dall'idea del gruppo podistico delle Aquile Mattiniere del Cai di Prato, che hanno organizzato l'iniziativa insieme alla Uisp di Prato, con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Prato e il servizio medico a cura della Misericordia di Prato Salesiani per il sociale Fondazione Santa Rita. Tanti i podisti e i camminatori al via, accompagnati anche da diversi amici a quattro zampe. Dopo il ritrovo all'Oratorio Sant'Anna prima delle 6 e lo start dato dal campanaccio, i partecipanti hanno scelto di percorrere il tragitto da 7 km o quello da 4 km, dirigendosi verso la ciclabile per poi salire in giolica. Successivamente, ecco il passaggio dalle Macine in via Firenze e dal ponte Petrino, e infine il ritorno attraverso piazza Mercatale all'oratorio Sant'Anna.

“E’ stato molto divertente. Sono tanti quelli che si svegliano presto, quelli che vanno a letto tardi, quelli che non trovano mai il tempo per fare movimento, quelli che lo dovrebbero fare e non trovano la voglia e quelli che devono portare fuori il cane – spiega Roberto Signorini delle Aquile Mattiniere - E’ stata l’occasione per tutti per fare una bella camminata con un ricco cornetto party al termine della pasticceria Fiaschi e un ricordo per tutti. Il ricavato verrà destinato alla Aisla (Associazione italiana sclerosa laterale amiotrofica, nda). Questo è stato il nostro primo appuntamento poi ci sarà lunedì 1 settembre Da Sponda a Sponda una camminata corsa per il dopo ferie estive per ritrovarsi. Tra l'altro faremo durante i giovedi una serata di iscrizioni con una camminata per le vie del centro di Prato per scoprire luoghi unici e mai visti. Il mondo dei camminatori quelli che chiamiamo 'podisti senza pettorale' è vario e noi siamo dedicati a loro con le famiglie e gli amici a quattro zampe".