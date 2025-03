Prato, l'arbitro internazionale Simone Sozza ospite dell'AIA

Prato, 2 marzo 2025 - A lezione da un arbitro internazionale, che a dispetto dei 37 anni può vantare esperienza anche in Champions League ed in competizioni per selezioni nazionali. Riunione tecnica sui generis, quella a cui gli arbitri della sezione AIA di Prato hanno partecipato pochi giorni fa nel salone consiliare di palazzo comunale: l'ospite d'eccezione era Simone Sozza, direttore di gara milanese con alle spalle numerose partite dirette in Serie A. La serata è stata preceduta da una seduta di allenamento presso il polo atletico sezionale ed una volta in salone, l'arbitro della sezione di Seregno (che ha diretto fra le varie gare anche la recente finale di Supercoppa Italiana fra Inter e Milan, in Arabia Saudita) è stato ricevuto dal presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli. Sozza nel suo intervento ha sottolineato quanto sia fondamentale per un arbitro, l'equilibrio in ogni aspetto della propria vita. E prima di concedersi per foto e domande, si è rivolto soprattutto ai giovani arbitri, incoraggiando ognuno di loro a “cullare nel cuore il sogno di avere la foto del proprio esordio in Serie A” e ad avere “il giusto atteggiamento in ogni gara diretta”.

G.F.