Prato, ecco il calendario Debutto contro il Carpi

Il campionato del Prato inizierà in trasferta. Niente di nuovo. Si poteva intuire. La Lega Nazionale Dilettanti ha recepito la richiesta della società biancazzurra, che, causa le due amichevoli della Nazionale Under 19 al Lungobisenzio contro Irlanda del Nord e Paesi Bassi il 7 e l’11 settembre, aveva chiesto di poter esordire fuori casa. Diciassette giornate all’andata e diciassette al ritorno, senza troppi turni infrasettimanali, eccezion fatta per la gara del 1° novembre all’andata e la sfida del 28 marzo al ritorno, prima della sosta di Pasqua (31 marzo) e dopo la sosta per la Viareggio Cup (17 marzo).

Si può definire un anticipo infrasettimanale anche il match in programma il 20 dicembre (il Prato chiuderà il girone di andata ospitando il Corticella), prima della sosta natalizia prevista dal 24 al 31 dicembre. Il debutto della formazione di Brando sarà sul campo del Carpi, il 10 settembre. La settimana successiva i biancazzurri faranno il loro esordio casalingo in via Firenze contro il Ravenna. Una partenza quindi da non prendere sottogamba. Terza giornata a Mezzolara, poi il primo derby stagionale in campionato, quello del 1° ottobre contro l’Aglianese al Lungobisenzio.

Dopo le sfide con Progresso e Sammaurese altro derby, stavolta in trasferta, contro la novità Certaldo il 22 ottobre. Poi sfida interna col Forlì e trasferta sul campo del Borgo San Donnino, prima di vedere al Lungobisenzio l’Imolese il 5 novembre. La domenica successiva, 12 novembre, da cerchiare di rosso sul calendario, sarà quella del super derby con la Pistoiese che si giocherà al Lungobisenzio (ritorno fissato per il 24 marzo al "Melani"). Poi le lunghe trasferte invernali a in Lombardia, per sfidare San Giuliano e Fanfulla, intervallate dal match casalingo col Sant’Angelo. A dicembre di nuovo la conosciuta sfida con Lentigione (il 10) e poi la trasferta in casa dei "Titani" del San Marino. La campagna abbonamenti biancazzurra è ancora aperta e lo rimarrà fino alle 15:30 del 17 settembre. L’abbonamento è acquistabile solo presso il botteghino dello stadio in via Firenze. Per informazioni visitare il sito www.acprato.it