Prato 2000, un altro ko Salvarsi ora è complicato

Porta Romana

2

Prato 2000

0

PORTA ROMANA: Lombardini, Bizzeti, Mencarelli, Corsi, Manetti, Diabate, Di Vito, Mazzanti, Rachidi, Caschetto, Gonzales. A disp.: Cecconi E., Cateni, Bux, Vanni, Saponetto, Frijia, Sparaciari, Carfora, Mazzei. All.: Carobbi.

PRATO 2000: Daddi, Natali, Querci, Bianchi, Dembele, Nencioni, Tallarita, Fall, Liberto, Servillo, Fantini. A disp.: Santangelo, Gaggioli, Boni, Dahani, Frroku. All.: Gassani.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Reti: 20’ (r) Di Vito, 75’ Gonzalez.

Note: 19’espulso Natali.

Si fa veramente in salita la rincorsa alla salvezza del Prato 2000, che perde nettamente lo scontro diretto contro il Porta Romana, penultimo in graduatoria, e resta fanalino di coda del girone B di Eccellenza a quota 8 punti e con 8 lunghezze da recuperare sulla Chiantigiana, penultima, e addirittura 11 sugli avversari di giornata, ora terzultimi. Pronti-via ed è subito in discesa la partita dei fiorentini. Fallo in area di rigore ospite di Natali e calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Di Vito porta avanti i suoi, che per l’espulsione dello stesso Natali poi giocano un tempo e mezzo in superiorità numerica contro i pratesi di mister Gassani. Nella ripresa la gara rimane abbastanza equilibrata fino al guizzo, ad un quarto d’ora dal termine, di Gonzalez, che realizza il 2-0 e chiude definitivamente i conti, regalando tre punti d’oro alla formazione di Carobbi in ottica salvezza e riducendo al lumicino le speranze del Prato 2000 di conservare la categoria.

L. M.