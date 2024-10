Pattinaggio artistico, argento per Mattia Danesi alla Europe Cup

Prato, 11 ottobre 2024 - Un 2024 da incorniciare per l'atleta pratese Mattia Danesi. A poche settimane dalla conquista della medaglia d'oro nella Coppa del Mondo andata in scena al PalaKubica, l’atleta della Primavera Prato conclude la stagione con una nuova medaglia. Stavolta d'argento, ottenuta nella Coppa Europa tenutasi a Zurigo, in Svizzera. Quella appena conclusa è stata una stagione straordinaria per Danesi, che non ha mai mancato il podio in tutte le competizioni e gare internazionali del 2024 a cui ha preso parte.

Il suo percorso è stato inarrestabile: l'anno si è aperto con l'oro al Campionato Italiano Obbligatori, seguito dall’argento nel libero e dal bronzo nella categoria Coppia Artistico. Al campionato 'Artistic International' di Trieste ha conquistato un oro in coppia e un bronzo nel singolo. A chiudere questo incredibile ruolino di marcia è l'argento appena vinto a Zurigo. Nel palmarès di Mattia brilla la medaglia d'oro ottenuta nella Coppa del Mondo di categoria, conquistata proprio nella “sua” Prato a fine settembre: un traguardo raggiunto con impegno fisico e mentale, dimostrando la stoffa dei veri campioni. Nonostante le fatiche, Mattia è arrivato a Zurigo determinato e concentrato, portando a casa un secondo posto di tutto rispetto.

Fondamentale è stato il supporto del tecnico della Primavera Candida Cocchi, che lo ha accompagnato anche in Svizzera, con la supervisione di Raffaello Melossi. Ora Mattia si concederà qualche giorno di meritato riposo fisico e mentale, per poi riprendere la preparazione per la stagione 2025 con la solita grinta e determinazione.