Mazzetti ritorna al volante per il Rally degli Abeti e Abetone

Dopo le soddisfazioni ottenute da copilota al recente "Trofeo Maremma" Susanna Mazzetti si prepara a tornare al volante. Sarà l’edizione dei 40 anni del "Rally degli Abeti e Abetone", terza prova della Coppa Rally di Zona 6, in programma nel fine settimana, la gara del ritorno di Mazzetti come pilota, primo appuntamento di un programma che guarda alla partecipazione al campionato regionale per la lady driver pratese. La gara sulla Montagna Pistoiese, appuntamento che Mazzetti ha sempre apprezzato molto, quest’anno propone un percorso rivisto in ampia parte che la rallista laniera affronterà di nuovo con la Skoda Fabia Rally2R5 di Roger Tuning, affiancata dal concittadino Andrea Cecchi. "Al Trofeo Maremma, da copilota, mi sono tolta la soddisfazione di vincere con una VRC plus. Adesso torno al volante dopo quasi un anno e voglio impegnarmi nelle restanti gare di zona per raggiungere un dialogo accettabile con la Fabia – commenta Mazzetti -. Ovviamente confido sull’apporto del mio copilota Andrea Cecchi e sul supporto della squadra, la RT".

L. M.