Maliseti, un buon punto Fermata la capolista

Maliseti Seano

2

Valdinievole

2

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani, Campana, Paoli, Peschi, Fusco, Rudalli, Cecchi, Yahon Mande, Santini, Shiqeri. A disp. Marini, Coppini, Cavalieri, Aiazzi, Sensi, Salucci, Scardilli, Breschi, Menichetti. All. Fabbri.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Torracchi, Ricci, Ghimenti, Fedi, Bibaj Gert., Isola, Dingozi, Bibaj Gers., Lici. A disp. Baldi, Coselli, Benvenuti, Rinaldi, Casini, Pieraccioni, Ricci M., Bacci, Cretella. All. Tocchini.

Arbitro: Lisi di Empoli.

Reti: 15’ Fanti, 30’ Santini, 43’ Paoli, 65’ Bibai Gerti.

Un buon pareggio quello ottenuto dal Maliseti Seano (foto di una gara passata, Lascialfari) nel recupero contro la capolista Valdinievole Montecatini. Con il punto ottenuto gli amaranto salgono a quota 27 punti e si allontanano ulteriormente dalla zona play out del girone A di Promozione. Vantaggio immediato al 15’ della prima della classe, che passa sugli sviluppi di un corner grazie all’inzuccata di Fanti. Veemente la risposta dei padroni di casa, che pareggiano al 30’ con una bella azione finalizzata al meglio dal diagonale imparabile di Santini per il momentaneo 1-1. Al 43’ il Maliseti Seano trova anche la forza di passare in vantaggio grazie al missile terra-aria di Paoli. Ad inizio ripresa, poi, i ragazzi di Fabbri vanno vicinissimi al colpo del ko sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il tiro a botta sicura di Fusco viene ribattuto proprio sulla linea da un difensore ospite e il Valdinievole Montecatini resta in gara. Al 65’ arriva poi la doccia fredda del pareggio per i padroni di casa. L. M.