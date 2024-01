Le pallanuotiste dell'Azzurra "a scuola" da Chiara Tabani

Prato, 20 gennaio 2024 - E' reduce dal quarto posto agli scorsi Europei di pallanuoto, con il Setterosa. E prima di concentrarsi sui Mondiali che prenderanno il via a Doha il mese prossimo, Chiara Tabani è tornata nella “sua” Prato per incontrare le giovani pallanuotiste dell'Azzurra. Non si tratta di un inedito assoluto: già negli scorsi anni la ventinovenne pratese, argento olimpico a Rio 2016, aveva avuto modo di incontrare ed allenare per un giorno le giovanissime agoniste, talvolta insieme all'amica e compagna in azzurro Giuditta Galardi. E anche in questo caso, l'attuale giocatrice dell'Ekipe Orizzonte si è confrontata con le ragazze, dando loro consigli tecnici e raccomandazioni insieme allo staff tecnico. “Per le nostre ragazze è stata una gradita sorpresa e l'entusiasmo che la contraddistingue ha portato una ventata di freschezza e positività – il commento della dirigenza dell'Azzurra Nuoto - purtroppo l'Europeo non è andato come tutti speravamo, ma Chiara ci ha fatto intendere che in Qatar ce la metteranno tutta per raggiungere il sogno olimpico. Un abbraccio va anche a Giuditta e Sara”. Un momento di pausa in vista dei prossimi giorni che per lei, come per la sopracitata Giuditta Galardi e Sara Cordovani, saranno decisivi. Già, perché nonostante gli ultimi risultati più che positivi l'Italia non è ancora riuscita ad ottenere la qualificazione le Olimpiadi di Parigi. L'ultima chiamata è rappresentata proprio dalla prossima manifestazione intercontinentale, che metterà in palio quattro pass olimpici. E la carica motivazionale non dovrebbe quindi mancare.

G.F.