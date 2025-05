Rossoblu in missione playoff: sfida decisiva contro la Sancascianese a Castelfiorentino

Ci (ri)siamo. La società rossoblu ha chiamato ancora una volta a raccolta i sostenitori per la missione playoff. Giovani giocatori, familiari e tifosi sono chiamati a sostenere la squadra che lotta per salire in Promozione. Oggi appuntamento a Castelfiorentino (ore 16) per la sfida alla Sancascianese che ha vinto la Coppa Toscana di Prima Categoria. La squadra del presidentissimo Antoni dopo il terzo posto nel girone D di Prima Categoria ha vinto i playoff del raggruppamento e superato anche il Corsagna nel primo turno della fase regionale. Eccoci dunque al quadrangolare finale da cui uscirà l’ultima formazione pronta a disputare il campionato di Promozione 2025/26. Gara unica, novanta minuti di tempi regolamentari più due tempi supplementari. E se la situazione di parità dovesse persistere anche arrivati a quel punto, sarà la lotteria dei rigori ad esprimere la finalista. Nella seconda semifinale si sfideranno alla stessa ora i fiorentini del Barberino Tavarnelle e gli aretini del Camucia. Ci crede il presidentissimo rossoblu: "Siamo soddisfatti del rendimento finora dimostrato – ha commentato il presidente Gianrico Antoni – i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano, hanno lottato insieme. E’ la forza del collettivo sostenuto dall’ambiente che c’è intorno alla nostra società: una grande famiglia. Sono sicuro che continueremo a dare il massimo".

Giovanni Fiorentino