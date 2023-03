L’Ariete a Signa Match durissimo

Duplice impegno in trasferta per le formazioni pratesi inserite nel campionato femminile regionale di serie C. Scenderanno in campo in contemporanea domani alle 21: l’Ariete nel palazzetto di Signa contro il Volley Club Le Signe, il Punto Sport Volley a Pieve a Nievole contro il Montebianco Volley. Il tenore delle sfide è decisamente differente. La Pallavolo Prato, infatti, in lotta per la salvezza andrà a sfidare la seconda forza del girone B, quel Volley Club Le Signe che non ha centrato il primato solo perché sulla propria strada ha trovato un super Blu Volley Quarrata. Decisamente più alla portata invece il match di Poggio a Caiano che sfida la nona forza del torneo. Il Montebianco è attardato di quattro lunghezze rispetto al Punto Sport e sembra rappresentare l’avversario giusto per Poggio a Caiano per tornare alla vittoria dopo il ko al tie break rimediato al PalaPacetti contro il Cip Ghizzani Castelfiorentino.