Impresa del Poggio a Caiano Vince e si giocherà la finalissima

C’è chi festeggia, chi dopo aver smaltito la delusione realizza di aver disputato una stagione comunque positiva e chi dovrà ripartire da una categoria più bassa. Questo il verdetto emesso dagli spareggi di Prima e Seconda Categoria andati in archivio ieri. Nel girone B di Prima Categoria, lo Jolo si è presentato nella tana del Forcoli dopo aver terminata la stagione regolare con gli stessi punti dei rivali, con questi ultimi avanti solo per differenza reti e scontri diretti. E su queste premesse, l’1-1 finale ha eliminato i ragazzi di coach Giugni: a qualificarsi alla finale dei playoff è stata la compagine pisana. In Seconda Categoria, a far festa è il Poggio a Caiano, che non partiva con i favori del pronostico sul campo del Daytona. Invece i poggesi sono riusciti a superare i locali grazie al 2-1 finale suggellato da Scanavini e Cirenga. E gli uomini di coach Gravante si giocheranno adesso la finalissima con il Club Sportivo Firenze, che nell’altra semifinale ha superato 2-0 la Pietà. Sempre nel girone G, lo scontro fratricida fra Prato Sport e Sporting Seano si è chiuso sull’1-1 ai supplementari, per un risultato che ha condannato i seanesi alla retrocessione in Terza Categoria in virtù del peggior posizionamento in classifica al termine della "regular season". Il 3-2 con cui il Prato Nord ha superato il Chiesina Uzzanese consente infine ai padroni di casa di acciuffare la salvezza.

Giovanni Fiorentino