Il sogno playoff è vivo I Cavalieri ci credono

Villa Pamphili Roma

31

Cavalieri

36

VILLA PAMPHILI ROMA: Grasso, Daddi (30’ s.t. Selvi), Teodori D., Alberti, Ricci, Piergentili T.,Fuina (30’ s.t. Rocco), Del Monaco (15’ s.t. Lavini), Strampelli (22’ p.t. D’Alessio) , Cordella , Borraccino, Holland, Mirabella (7’s.t. Caputo), Marcantognini Zaccaria. All. Zangrilli.

CAVALIERI UNION: Castellana, Pesci, Marioni, Puglia, Fondi (22’ s.t. Attucci), Gardinale (10’s.t. Bencini), Carafa (17’ s.t Bencini), Reali, Mariotti (10’s.t. Mardegan), Conigli, Ciampolini, Taelega (3’s.t. Pesucci), Battisti (36’ s.t. Ghelardini), Scuccimarra (3’ s.t. Rudalli), Sansone. All. Chiesa.

Arbitro: Matteo Bertocchi di Cagliari.

Marcatori: 22’ p.t. m. Castellana (tr. Puglia), 29’ m. Grasso (tr. Ricci) 36’ m.t. Villa, 39’ m. Reali (tr. Puglia) 2’ s.t. m. Piergentili T. (tr. Ricci), 3’ Reali (tr. Puglia) 6’m Castellana (tr. Puglia), 9’m. Ricci (tr. Fuina), 15’ c.p. Puglia, 18’ c.p. Puglia, 33’ Reali (tr. Puglia), 38’ t. Teodori (tr. Ricci).

Una vittoria, la quindicesima della stagione, giunta forse con un po’ di fatica non prevista. Ma le risposte positive sono state tante, visto che in campo è sceso chi fin qui ha giocato meno. E tutti hanno risposto "presente": i Cavalieri Union hanno violato così il campo del Villa Pamphili e il sogno playoff è adesso più vivo che mai. Un 36-31 maturato ieri in rimonta a Roma, nell’incontro valido per la diciannovesima giornata della Serie A 202223. Merito di un’ottima prestazione collettiva sublimata dalle mete di Castellana e Reali e dai piazzati di capitan Puglia, mentre il tecnico Alberto Chiesa ha avuto anche la possibilità di far debuttare il diciannovenne Benicini e il ventiduenne Ghelardini. E considerando il successo della Lazio nel derby romano, i Cavalieri sono adesso terzi con 71 punti, a soli tre lunghezze da Capitolina che ha una gara in più. Il controsorpasso può quindi già concretizzarsi il prossimo 23 aprile, a patto di battere Livorno. "Approfitteremo della sosta per recuperare gli acciaccati - ha commentato Chiesa - avanti così, la strada è quella giusta".

G.F.