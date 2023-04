Il Prato gioca la sfida verità Domani c’è la Sangiovannese

E’ la partita della verità quella che attende domani pomeriggio alle 16 la Juniores nazionale del Prato. I biancazzurri scenderanno in campo fra le mura amiche per gli ultimi 90’ di campionato affrontando i diretti rivali per i playoff della Sangiovannese. Si tratta di un match da dentro o fuori per la truppa di Ridolfi, che ha un solo risultato a disposizione per accedere alla post season: vincere.

La classifica, d’altronde, nonostante lo sprint di queste ultime giornate non sorride al Prato. Sangiovannese e Livorno infatti occupano quarto e quinto posto a pari merito, con una lunghezza di vantaggio sui lanieri e sul Poggibonsi.

Vincendo quindi il Prato scavalcherebbe la Sangiovannese in classifica ma poi dovrebbe guardare al risultato del Poggibonsi, atteso dal match casalingo col Follonica Gavorrano, e del Livorno che attende in casa la Pianese.

Insomma, potrebbe succedere di tutto, compreso anche un arrivo a pari punti fra più squadre vicine in classifica.