Divisione Regionale 3, Sparta Vaiano si aggiudica gara 2 di finale

Prato, 23 maggio 2025 - Sparta Vaiano non molla e tiene accese le speranze di promozione in Divisione Regionale 2. La formazione pratese, impegnata nella finalissima di Divisione Regionale 3 contro il Bottegone Basket Junior, riscatta il ko rimediato nel primo appuntamento della serie (pistoiesi vittoriosi 49-42) e si aggiudica gara 2 in una palestra di Carmignanello piena in ogni ordine di posto. Circa 200 persone assistono al successo per 49-43 di Poli e compagni, che conducono le operazioni fin dal primo quarto, terminato 15-10. I padroni di casa mantengono lo stesso vantaggio nella seconda frazione, che va in archivio sul 29-24.

La tensione sale ed entrambe le squadre cominciano a segnare ancora meno rispetto al primo tempo. Nel corso del terzo periodo, Vaiano sigla appena 6 punti. Non che i gialloneri facciano molto meglio, ma quanto basta per riagguantare gli avversari e pareggiare i conti a quota 35, quando mancano appena 10 minuti al termine. A metà del quarto conclusivo, Bottegone va sul +4, ma la reazione di Sparta è veemente: un parziale di 12-2 consegna ai locali la vittoria necessaria per forzare gara 3, in programma sabato 31 maggio alla palestra “King” di Bottegone. Chi si aggiudicherà il successo fra le due volerà in Divisione Regionale 2.

Sparta Vaiano – Bottegone Basket Junior 49-43 (15-10, 29-24, 35-35)