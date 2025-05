Alba alfiere in vasca. Pioggia di successi

Ludovico Alba, "alfiere" dell’Azzurra, è stato convocato nella rappresentativa toscana in vista del "Cool Swim Meeting Merano" che inizierà in Trentino Alto Adige il prossimo 20 giugno (per poi concludersi il 23 giugno successivo). Ed il club pratese è reduce dal sesto posto ottenuto al "Trofeo Città di Prato" di nuoto organizzato dai "cugini" della Futura, con 25 medaglie complessive (otto delle quali del metallo più pregiato). Momento senz’altro positivo, per la società presieduta da Alessandro Bartolozzi, che anche considerando i buoni riscontri arrivati nel frattempo dalla pallanuoto (con gli "allievi" laureatisi vice-campioni regionali). Per il nuoto, nella rassegna interregionale svoltasi alla Colzi – Martini di via Roma, sono saliti sul gradino più alto del podio Milo Bartolozzi nei 400 misti, Ginevra Scali nei 200 farfalla, Francesco Del Gallo nei 200 dorso, Alessandro Santini nei 200 misti e nei 100 stile (oltre ad un argento nei 400 stile) Matteo Vallini nei 100 e nei 200 farfalla. Ludovico Alba nei 200 stile (oltre ad un argento nei 200 farfalla). Argento per Noemi Cipriani nei 50 farfalla (oltre ad un bronzo nei 100 farfalla) Martina Vannucchi nei 50 stile (oltre ad un bronzo nei 50 farfalla) Edoardo Castellani 200 farfalla (con un bronzo nei 200 misti) Ruggero Cangioli nei 200 dorso, Giovanni Vallini nei 100 farfalla, Maria Carlesi nei 100 dorso, Francesco Iura nei 200 stile (oltre ad un bronzo nei 400). Medaglie di bronzo per Leonardo Cecconi nei 400 misti, Vittoria Bottazzi nei 200 farfalla, Zoe Guarducci nei 400 stile, Lapo Bettazzi nei 200 farfalla. Alla kermesse hanno preso parte con buoni risultati complessivi anche i vari Francesco Lombardi, Lorenzo Corsini, Leonardo Bartolini, Ginevra Ina, Sara Mazzoni, Anna Giulia Mattiello, Filippo D’Attilio, Greta Petracchi, Ginevra Picarelli, Gabriele Gattai, Carlotta Santoni, Francesco Marchettoni, Vittoria Martelli, Leonardo Monzali e Michelangelo Meoni.