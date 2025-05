Futura, campione regionale per due volte

La Futura è campione regionale, per quel che riguarda il nuoto artistico "assoluto" e "junior". Questo il verdetto emesso dalla scorsa gara di campionato, con lo staff tecnico che ha così ritirato le due coppe riservate alle compagini vincitrici. Merito del rendimento delle atlete di coach Simona Ricotta, accompagnate in vasca dalle allenatrici Bianca Vivirito e Andrea Bonci, che hanno conquistato più podi. La gara svoltasi nella Piscina del Chianti di San Casciano in Val di Pesa ha visto salire sul gradino più alto Aurora Ballotti (prima con 73.2810 punti) seguita da Amanda Rossi (che si è aggiudicata la piazza d’onore la medaglia d’argento con 71.7603). A seguire, Chiara Cipriani (sesta) Costanza Piscicelli (settima) Emma Tilli (nona) Ilenia Boscaino (sedicesima) Olivia Prosperi (diciassettesima) Gaia Bonanni (ventiduesima) Martina Gori (trentunesima) e Tommaso Bartolini (trentatreesimo). Nella categoria "ragazze", svetta la medaglia d’argento di Anna Padelli. Buone anche le performance di Sofia Simoncini, Viola Diamante Moretti, Angelica Mennini, Anna Cammelli, Agata Signori, Sara Simoncini, Emma Negro ed Emma Papati. Un successo arrivato a poche settimane di distanza dai campionati italiani di Ostia, che hanno visto il club pratese rimanere nella "top ten" italiana.