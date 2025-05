Atletico 2001 in finale. U19, ecco i convocati

Ultimi fochi per la stagione 2024/25 del calcio a cinque. C’è ancora un posto da attribuire per la promozione in serie C1 maschile e ciò verrà fatto nella final four dei playoff di serie C2 che si svolgerà a Fucecchio. In campo anche una formazione pratese, l’Atletico 2001 che dunque cercherà di imitare la Timec Prato già promossa come vincitrice del proprio girone. In semifinale l’Atletico 2001 stasera affronterà il Casalguidi, mentre l’altro match odierno sarà fra Centro Storico Lebowski e Pontassieve. La finalissima promozione andrà in scena domenica alle 18.30.

Per quanto riguarda il resto dell’attività, tengono banco quelle delle selezioni giovanili e per le due società pratesi di punta, Montebianco Prato Calcio a 5 e Italgronda Futsal Prato, sono arrivate delle belle soddisfazioni per la chiamata al raduno della Futsal Future Cup under 19 di Masini (Italgronda), Acciai, Panchetti e Prota (Prato C5). Quattro pratesi su cinque toscani convocati (l’"intruso" è Perinti de Le Crete): davvero non male.

Massimiliano Martini