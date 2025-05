Atletica, pieno di medaglie. E c’è il nuovo consiglio

Nei giorni scorsi, a Campi Bisenzio si sono svolti sia Campionati Toscani Assoluti e Promesse che il Trofeo Ragazzi - Coppa Toscana. E l’Atletica Prato ha fatto incetta di medaglie, nelle varie specialità e nelle varie categorie. Partendo ad esempio da Giacomo Lo Voi, terzo assoluto nel lancio del martello per una prestazione che vale il titolo toscano Promesse, il primato personale e la qualificazione per i Campionati Italiani. Titolo toscano Promesse anche per Edoardo Parri, terzo negli assoluti nei 400 hs. Protagonista anche la staffetta 4x100 femminile: Camilla Maria Angelini, Iman Rida, Carolina Goti e Valentina Pinelli si sono piazzate terze.

Rida ha peraltro agguantato un argento nei 400 hs, mentre Angelini ha ottenuto un altro bronzo nel salto triplo. Positivi anche i riscontri della Coppa Toscana: Leonardo Ciani ha conquistato il terzo posto nel triathlon con 1711 punti, seguito da Alejandro Squillace (quinto). Tra le ragazze, ottimo bronzo per Bianca Marchi. Sia il gruppo maschile che quello femminile ha infine conquistato il secondo posto a squadre per i gruppi "ragazzi" e "ragazze". Buono anche il rendimento di Filippo Langianni, Delia Mongatti, Francesca Borsini, Rachele Seoli, Zoe Franchi, Solomon John Tarzan, Filippo Gustinelli, Gabriele Mottillo, Lucrezia Neri, Leonardo Totti e Noemi Mazzei. Nel frattempo, il club aveva ufficializzato il nuovo consiglio direttivo: Sauro Settesoldi è stato confermato presidente, con Roberto Pagliocca vice-presidente e Cristian Andreana segretario e Mirella Biagini tesoriera. Gli altri consiglieri sono Luca Borsini, Ermenegildo Di Gianni, Emidio Durante, Alessio Melani, Andrea Mugnaini, Rachele Nencioni, Andrea Puggelli, Carmine Romano, Cinzia Toccafondi, Nicolò Visintin e Claudia Vissicchio.

Giovanni Fiorentino