Il New Team vince la "Fase provinciale"

E’ stato un finale al cardiopalma quello che ha visto l’affermazione nella ‘Fase Provinciale’, il campionato di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto sui campi di Iolo, da parte del New Team Lyons. I campioni sono arrivati a pari merito con i Dinosauri, e a parità anche di differenza reti. A fare la differenza, quindi, per l’assegnazione del primato è stato lo scontro diretto, vinto 3-2 dai Lyons, che hanno siglato pure due reti in più rispetto ai Dinosauri. Decisiva è stata quindi l’ultima giornata, dove entrambe le compagini hanno centrato i tre punti, salendo a quota 19 in classifica. L’affermazione più rotonda è stata quella del New Team, capace di imporsi 8-0 sullo Shaktar Sacra. A trascinare i campioni della Fase Provinciale sono state la tripletta di Anton Shtjefni, la doppietta di Ervin Shtjefni e i gol di Bavuso Volpe, Cinà e Giaconia. Ai Dinosauri invece non basta il poker rifilato ai Masterfurios: a bersaglio Milani, Rosati, Sarti e Signori tutti con una marcatura a testa. Terza piazza per i Diavoli dei Balcani, vincenti nell’ultimo turno 7-2 sulla Divano Kiev: Adem Mehdihoxha è stato assoluto protagonista con un poker. Infine il pareggio fra Casa del Popolo di Bacchereto e Rubrica, match terminato 5 a 5. Alla doppietta di Innocenti e ai gol di Lorenti, Nanni e Nunziati rispondono Leonardi e il poker di Attucci. Infine l’Opes League. Qui il titolo va al Manchavevi che la spunta di tre punti all’ultima giornata sulla Stella Rossa by Night. Anche in questo caso risulta decisiva l’ultima giornata, con la capolista che si assicura il titolo pareggiando 3-3 con Il Vergè. Un punto che basta a tenere a distanza la diretta rivale, che a sua volta non va oltre il pari 6-6 contro il Giocagiò Team. Quest’ultimi chiudono in terza piazza davanti al Replay che chiude il campionato col 9-3 rifilato al Roberta.