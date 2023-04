Il Coiano Santa Lucia non si vuole fermare

Vince ancora il Coiano Santa Lucia Prato Social Club nel campionato di Promozione femminile. Per le biancazzurre il successo arriva col punteggio di 2-1 sul terreno di gioco del Castelnuovo Garfagnana. Una partita non semplice, visto che le locali hanno chiuso il torneo al quinto posto, mentre le ragazze di Colzi (foto) erano già con la testa alle vacanze vista la promozione in Eccellenza già in tasca da due giornate. Eppure le biancazzurre hanno vinto nettamente, perché dopo essere andate sotto di un gol (su rigore), hanno reagito con la neo entrata Lovani, che ha firmato il pari, e poi hanno ribaltato il risultato col penalty trasformato da Franchi. Il Csl Psc chiude così in seconda piazza il torneo, dietro solo la capolista indiscussa Marginone che ha vinto 16 partite su 18 disputate. Perde invece a sorpresa nell’ultima giornata la Galcianese al Conti per 3-2 contro il fanalino di coda Trebesto. Alle biancazzurre non bastano i gol di Tavanti e Santini.