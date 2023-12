Giovanili. Zenith, pari e rabbia. Aggancio dell’Affrico La capolista Zenith Prato pareggia 1-1 in trasferta contro il San Marco Avenza, mentre l'Affrico vince 3-1 e si aggancia al vertice. Il Maliseti Seano pareggia 1-1, il Poggio a Caiano vince 2-0, il Viaccia 3-1 e il Coiano Santa Lucia Prato Social Club perde 2-0. Il Coiano Santa Lucia vince 2-0 in trasferta, il Maliseti Seano 1-0 in casa e la Zenith Prato 2-2 in trasferta.