Da Porto a Porto, la consegna dell'assegno: raccolti 88mila euro per i pazienti oncologici

Prato, 27 settembre 2024 - “I grandi risultati si raggiungono solamente grazie ad un grande lavoro di squadra. A Lorenzo Massai e a tutti coloro che rendono possibile la "Da Porto a Porto" va il mio più sincero ringraziamento per i traguardi raggiunti. E per aver trasformato una manifestazione sportiva in un catalizzatore di solidarietà e condivisione”.

E' così che Giuseppe Spinelli, presidente dell'Associazione Tumori Toscana, si è espresso durante la consegna dell'assegno da 88mila euro proventi dell'edizione 2024 della “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario” (organizzata da Massai con il sostegno della Polisportiva Amatori Prato e delle istituzioni dell'Argentario).

Sessantasette i nuotatori e le nuotatrici che, lo scorso mese, si sono tuffati nelle acque del mare di Porto Ercole. Per compiere, individualmente o in staffetta, una traversata di oltre ventidue chilometri sino ad approdare a Porto Santo Stefano.

Un'iniziativa mossa dalla nobile causa di sempre: come ogni anno, dal 2018, il totale raccolto è stato donato all'Associazione Tumori Toscana, per finanziare i progetti a favore dei pazienti oncologici dell'area Firenze – Prato – Pistoia.

Nel dettaglio, stavolta la cifra sarà utilizzata per coprire per un anno il costo di un medico dedicato alle cure domiciliari oncologiche gratuite. In particolare finanzieranno il progetto “Over 70”, che prevede un programma di assistenza domiciliare specifico per i pazienti in età avanzata.

La consegna si è svolta ieri, presso la sede dell'Att di via Nicastro, alla presenza dell'assessore al sociale Sandro Malucchi. E l'attenzione, a partire dalle prossime settimane, andrà all'organizzazione della prossima edizione della Da Porto a Porto, che dovrebbe tenersi nell'agosto del 2025.

“In queste sette edizioni abbiamo donato più di mezzo milione di euro per sostenere chi soffre e lotta contro il tumore – ha commentato il sessantatreenne Massai, nuotatore PaP - ogni contributo ha fatto la differenza e ci permette di continuare a portare avanti questa importante causa. Ringrazio di cuore tutti coloro che da anni mi affiancano in questa impresa, aiutandomi a rendere sempre più grande e concreto quello che era un mio sogno ed è diventato adesso il sogno di tanti”.

