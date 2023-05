Competizioni a Lucca e Livorno L’Azzurra conquista medaglie

Medaglie e piazzamenti di vertice per l’Azzurra nelle ultime gare di nuoto. Nella seconda prova estiva esordienti a Lucca sono saliti sul gradino più alto Milo Bartolozzi nei 100 farfalla, Bianca Guarducci nei 200 stile, Martina Vannucchi nei 200 stile (seconda nei 100 farfalla). Medaglia d’argento per Michelangelo Meoni nei 200 dorso (terza poi nei 100 farfalla) Giulio Bonechi nei 100 farfalla e nei 200 stile, Ginevra Ina nei 200 dorso e nei 200 stile e Francesca Del Gallo nei 200 dorso. Bronzo poi per Leonardo Bartolini nei 200 stile e nei 200 dorso, Zoe Guarducci nei 200 stile, Greta Petracchi nei 100 farfalla. Alla kermesse hanno preso parte anche Livia Boffa Tusone, Noemi Cipriani, Sara Mazzoni, Anna Giulia Mattiello, Lorenzo Corsini e Leonardo Monzali. I compagni più esperti hanno gareggiato a Livorno nella prima prova distanze lunghe, dove Ludovico Albaè arrivato quinto nei 1500 stile. Buoni risultati crono per Andrea Martinelli, Ruggero Cangioli, Leonardo Cecconi, Daniele Di Benedetto, Niccolò Bardazzi, Samuele Presi, Gaia Buffini, Vittoria Bottazzi, Sara Bartolini, Vittoria Martelli, Ginevra Picarelli, Filippo D’Attilio, Ginevra Scali, Gaia Balli, Carlotta Santoni, Martina Mucci, Maria Valeria Calamai, Francesco Iura, Filippo Aldo Frullini, Edoardo Castellani, Pietro Bottazzi, Alessandro Martinelli, Marta Busia, Emma Naldi, Maria Carlesi, Edoardo Castellani.