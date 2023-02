Ciclismo, la squadra dilettanti del Team Palazzago per metà pratese

Il Velo Racing Team Palazzago

Prato, 22 febbraio 2023 - E’ una formazione dilettanti interregionale tra Lombardia (Palazzago è in provincia di Bergamo), Sicilia (uno dei main sponsor è il comune di Melilli in provincia di Siracusa) e Toscana, in quanto nella stagione che si aprirà sabato prossimo 25 febbraio con la Firenze-Empoli, la squadra è sostenuta anche da due sponsor pratesi. Con il Velo Racing Team Palazzago che ha in veste di direttore sportivo l’ex professionista Paolo Tiralongo (fu dilettante nella squadra pratese della Vellutex cara al compianto Mario Mengoni) ci saranno infatti la Wine Food Lab di San Giusto di Prato della quale è titolare l’appassionato Marzio Bernocchi, e la AT System soluzioni informatiche, azienda con sede ad Agliana i cui titolari sono Masoni e Marini. Per il Ds Paolo Tiralongo che avrà la collaborazione di Stefano Boni (team manager è invece Ezio Tironi) conta molto la forza e il collettivo del gruppo che comprende anche due atleti toscani, il mugellano Jacopo Militello e il pistoiese Vincenzo Russo, che dopo aver deciso di lasciare l’attività ci ha ripensato, e torna a gareggiare nella categoria Under 23. Il Team Palazzago sarà spesso a gareggiare anche in Toscana sia per la presenza dei due corridori che quella degli sponsor pratesi che hanno deciso con entusiasmo di sostenere il team. Tredici gli atleti con l’ucraino Titko e il marocchino Sekkak. Alla presentazione in qualità di ospite d’onore l’ex campione Fabio Aru.

“Con Tiralongo abbiamo fatto lo stesso percorso in Palazzago in anni diversi, mi faceva piacere essere qua per applaudire il suo progetto - sono le parole di Aru - Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi ai quali auguro di realizzare i loro sogni”.



LA SQUADRA: Sessa, Sekkak, Carrer, Ligato, Tebaldi, Canale, Russo, Cazzaniga, Miccoli, Militello, Pellegrini, Fiorentini, Titko.