Cgfs e Comune di Carmignano, arriva una giornata alla scoperta del mondo paralimpico

Prato, 21 aprile 2025 – Un'esperienza alla scoperta del mondo paralimpico. Si terrà sabato 3 maggio dalle 10 alle 18.30 la manifestazione 'Paralimpiadi di Comeana', promossa dal Centro Giovanile Formazione Sportiva con il patrocinio e il contributo del Comune di Carmignano. L'appuntamento è duplice: al mattino si terrà allo Spazio Giovani di Comeana, in piazza Cesare Battisti 17, al pomeriggio ci si sposterà alla piscina comunale di Comeana in via Silone 1. Numerosi gli atleti paralimpici che giocheranno con bambini e famiglie alla scoperta di sport e delle loro storie personali. Dalle 10 alle 12.20 ci sarà il workshop alla presenza della Fondazione Moretti per l'educazione equestre, poi Joelette dell'Associazione Vagamonti, il tiro con l'arco paralimpico a cura degli Arcieri Ugo di Toscana, la paradance curata da Alisa Dance, la scherma paralimpica con il Circolo Scherma Attraverso, l'atletica, il turismo inclusivo di Wanderability, attività per non vedenti, subacquea adattata, surf paralimpico, Sottogamba Game e basket in carrozzina assieme al Tds Livorno.

Terminata la mattina allo Spazio Giovani, nel pomeriggio dalle 15 si terranno le attività per bambini e famiglie col “prova le discipline paralimpiche” con la guida dei testimonial presso il giardino della piscina di Comeana. Dalle 17.30 i partecipanti si sposteranno sul piano vasca per assistere o prendere parte alla staffetta inclusiva, aperta a tutti gli atleti con disabilità e ai bambini e SP – PE – PS (chi non frequenta uno di questi livelli di nuoto potrà fare il tifo e partecipare alla cerimonia di chiusura, in programma alle 18.30).

“E' l'occasione per giocare e fare attività sportiva in compagnia – spiegano dal Centro Giovanile -, conoscere gli sport paralimpici e gli atleti con disabilità. Di vivere insomma un'esperienza che sicuramente non era mai stata affrontata in precedenza. Per questo aspettiamo quanti più bambini e famiglie all'evento”. Le iscrizioni sono limitate. Per aderire cliccare sul banner presente al link: https://www.cgfs.it/paralimpiadi-di-comeana-3-maggio-2025/. Nel documento di Google di iscrizione verrà chiesto anche l'orario di interesse per bambino e famiglie: mattina, pomeriggio o entrambi. In caso di fratelli o sorelle, amici o amiche che saranno invitati alla giornata, è necessario compilare il form per ciascuno di loro. Chiunque partecipi all'attività dovrà compilare il form. I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati nel corso delle attività da almeno una persona maggiorenne di riferimento.

“L'amministrazione comunale sostiene in maniera convinta questa giornata - spiega l'assessore allo sport Jacopo Palloni -. Il connubio fra sport e disabilità ci sta molto a cuore e continueremo ad appoggiare simili iniziative. Siamo felici di potere ospitare un evento del genere in un impianto del nostro territorio e quale partner migliore del Cgfs che sta svolgendo un lavoro così egregio in tutto il comune”.