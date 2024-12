Basket e solidarietà: un cuore che rimbalza a Prato

Prato, 29 dicembre 2024 – Prato, palestra Toscanini: un pomeriggio speciale ha unito sport, amicizia e solidarietà, dimostrando che i valori più autentici trovano casa anche su un campo da basket. Protagonisti dell’evento sono stati i “ragazzi vintage” del Maxibasket, atleti sessantenni di alto profilo tecnico, che con il loro entusiasmo hanno dato vita a un torneo unico.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Medico Sportiva di Prato e dallo "Streetbasket Prato", ha visto la preziosa collaborazione del CSI, del Comune di Prato e della Lega Maxibasket (LMB). Grazie all’impegno delle squadre partecipanti – lo Streetbasket Prato, i Volponi Blu di Sesto Fiorentino, i Butchers di Firenze e i Mustangs di Prato – è stata promossa una raccolta fondi a favore dell’ANT, associazione che offre assistenza domiciliare ai malati oncologici.

In un’atmosfera natalizia, più improntata alla condivisione che alla competizione, il torneo ha regalato momenti di sport e divertimento. La prima semifinale ha visto i Butchers di Firenze prevalere sui Volponi Blu di Sesto Fiorentino con uno scarto di soli tre punti, in una partita equilibrata e avvincente. Nella seconda semifinale, per la prima volta in un torneo ufficiale, si sono affrontate le due squadre maxi di Prato.

Lo Streetbasket ha avuto la meglio sui cugini Mustangs in un match combattuto ma corretto, testimoniando il sano spirito sportivo che ha contraddistinto l’intera giornata.

Il torneo si è concluso con le due finali: i Mustangs hanno conquistato il terzo posto superando i Volponi Blu, mentre i Butchers di Firenze si sono aggiudicati la vittoria finale battendo lo Streetbasket Prato in un match decisivo e avvincente.

Più che un torneo, quello andato in scena alla Toscanini è stato un momento di unione e speranza. In campo, al posto della tradizionale palla a spicchi, sembrava rimbalzare un cuore, pronto a entrare nel canestro della solidarietà. L’evento è stato immortalato dagli scatti della Ets Regalami un sorriso, che con il suo impegno continua a raccogliere fondi per cause benefiche. Una dimostrazione concreta che lo sport può essere un potente veicolo di solidarietà, capace di fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.