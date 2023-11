Basket, che debutto per Zhao in FIBA Europe Cup: 12 punti in 14 minuti

Prato, 9 novembre 2023 - C'è un giovane sportivo nato a Prato che si sta mettendo in luce. Il ragazzo in questione è Wei Lun Zhao, cestista classe 2005 di nazionalità cinese, ma nato nella nostra città, prima del trasferimento a Varese. La sua passione per il basket lo ha portato ad affrontare tutto il percorso giovanile con la società locale più importante. E a debuttare nel massimo campionato con i biancorossi, ad appena 16 anni, diventando il primo giocatore del Dragone a calcare i parquet della Lba. Non solo, perché nella serata di ieri, Zhao si è tolto la soddisfazione di esordire in FIBA Europe Cup, in occasione del match vinto da Varese ai danni dei ciprioti del Keravnos BC.

Una prima da favola per il giovanissimo playmaker, che è rimasto in campo 14 minuti, nei quali ha messo a segno 12 punti, con 3/6 al tiro e 2/4 da tre punti, oltre a due assist. Ripagata quindi la fiducia di coach Tom Bialaszewski, che da adesso in avanti potrebbe concedere più spazio a Zhao. Zhao che in questa stagione di Serie A non ha ancora disputato neppure un minuto, andando in panchina contro l'Umana Reyer Venezia. Diverso il discorso in Next Gen Cup, il torneo dedicato alle formazioni Under 19 delle società del massimo campionato. Nelle tre gare finora giocate nella competizione (la cui edizione passata è stata vinta proprio da Varese, con Zhao nominato miglior giocatore), il nativo di Prato ha viaggiato a quasi 23 punti di media, con una valutazione di quasi 24, in poco più di 26 minuti di utilizzo.

Francesco Bocchini