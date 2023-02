Allievi Elite del Maliseti Seano Con lo Zambra vietato fallire

Si fanno sempre più decisive per il Maliseti Seano le sfide nel campionato Allievi Elite. Stamani alle 10.30 al Comunale arriva lo Zambra Calcio e in palio ci sono punti pesantissimi per la permanenza in categoria. Gli amaranto infatti hanno un punto di vantaggio sulla Pro Livorno Sorgenti e si trovano a pari merito col Mazzola Valdarbia. L’obiettivo è allungare su entrambe ma per farlo servirà vincere contro una formazione che occupa la settima piazza in classifica, e che rischia di restare tagliata fuori dalla lotta per la Coppa Toscana. Il Mazzola Valdarbia andrà invece a fare visita alle 11 al Floria Grassina Belmonte, mentre la Pro Livorno Sorgenti attende alle 10.45 in casa il Forcoli Valdera ormai retrocesso. Il calendario costringe il Maliseti Seano a fare punti. Passando ai Giovanissimi Elite, trasferta alle 11 sul campo del Venturina per il Maliseti Seano. A differenza dei compagni degli Allievi, la truppa dei Giovanissimi non ha più molto da chiedere al torneo. I padroni di casa sono una formazione alla portata degli amaranto che proveranno a migliorare ulteriormente la propria classifica che li vede settimi a cinque punti dal quinto posto.