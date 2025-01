Notte di paura a Prato: rissa violenta fuori dalla discoteca, due accoltellati in ospedale

Prato, 27 gennaio 2024 – Notte di violenza e paura quella appena trascorsa fra sabato e domenica in città. Sono state ben due le persone, entrambe cinesi, ad arrivare in ospedale con gravi ferite riportate in due accoltellamenti. Non sembra che gli episodi siano collegati fra loro. Nella stessa notte, invece, è scoppiata una lite in via Traversa Pistoiese fra due gruppi di giovani, italiani e stranieri, all’uscita di una discoteca. In questo caso, i partecipanti alla rissa sono stati medicati in pronto soccorso ma, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze.

Una notte agitata come non se ne vedevano da tempo ma che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine per diverse ore.

Il primo caso si è verificato intorno alle 4 di notte, quando un uomo di origini orientali è stato soccorso da un’ambulanza in via Pistoiese in quanto presentava ferite di arma da taglio. Non è ben chiaro se l’uomo sia stato accoltellato in casa o per strada. Fatto sta che è stato trasferito all’ospedale e operato d’urgenza a causa delle lesioni riportate. Secondo quanto riferito dalla procura, la vittima sarebbe un clandestino che è già stato identificato. L’uomo sarebbe stato raggiunto da un balordo e accoltellato, forse a scopo di rapina. Al momento si indaga per rapina aggravata, fa sapere il procuratore Luca Tescaroli in una nota.

Il secondo episodio è avvenuto qualche ora dopo, intorno alle 7 quando un altro cinese è stato scaricato al pronto soccorso da alcuni connazionali. Secondo quanto riferito, la vittima è stata attinta da un fendente all’altezza del polmone: il ferito si trova in gravi condizioni in ospedale dove è stato operato d’urgenza. Chi siano i connazionali che lo hanno portato in auto e scaricato di fronte al pronto soccorso per poi sparire nel nulla è ancora tutto da chiarire.

L’episodio, secondo quanto si spiega ancora la procura, “potrebbe costituire un regolamento di conti”. Non è stato specificato se per droga, prostituzione o gioco d’azzardo.

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili delle due aggressioni: la procura ha incarico degli accertamenti il nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato. Si tratta di due episodi inquietanti che da tempo non accadevano in città ma che fanno nuovamente alzare il livello di attenzione, sia che si sia trattato di una rapina sia di un regolamento di conti.

Più tardi, invece, si è verificata la violenta rissa all’esterno di una discoteca in via Traversa Pisotiese. Secondo quanto appreso, la lite sarebbe scoppiata all’interno della discoteca per futili motivi, poi sarebbe degenerata in rissa fuori dal locale. Ad affrontarsi, in strada, sarebbero stati alcuni italiani e nordafricani. In quattro sono ricorsi alle cure ospedaliere per le lievi ferite riportate durante la colluttazione. In questo caso, le indagini sono in corso da parte della polizia.

Anche in questo caso non sono state chiarite le motivazioni dell’aggressione da parte dei due gruppi di giovani. Quello che è certo è che il violento litigio sia cominciato dentro al locale dove c’erano anche altri avventori. Un episodio brutto che ricorda quanto avvenuto nel febbraio 2022 all’esterno di un locale in via Genova dove alcuni giovani si sono affrontati con bottiglie rotte e si sono presi a calci e cazzotti danneggiando veicoli e motorini in sosta.