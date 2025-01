Due feriti a coltellate. Paura in zona stazione

PONTEDERASangue, urla, paura. Ieri mattina alle 10, mentre tante persone stavano facendo la spesa alla Coop di via Brigate Partigiane e c’era chi si apprestava per andare a fare una passeggiata o semplicemente a uscire di casa per andare a buttare via la spazzatura, due giovani di origine straniera si sono accoltellati. E’ successo tra i giardini di via Sacco e Vanzetti e la strada che costeggia la ferrovia, nel quadrilatero dello spaccio e delle aggressioni. Nel quadrilatero dove si trova l’ex consorzio agrario, ricettacolo di sbandati e senzatetto, spacciatori e tossici. "Ho sentito delle urla – racconta una persona che vive in zona – Mi sono affacciata alla finestra e ho visto due giovani di colore che scappavano. Uno è entrato nello stabile dove si trova il supermercato ed è uscito dall’altra parte". Dentro la Coop il giovane ha rubato una bottiglia e seminato il panico tra le persone presenti. Ma per fortuna è durato poco perché poi è scappato ed è uscito dalla parte opposta, su via Brigate Partigiane. L’altro, che era armato di coltello, l’avrebbe colpito ripetutamente.

Entrambi sono stati portati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti l’automedica e le ambulanze del 118 e tre pattuglie delle forze dell’ordine. Poco dopo che era divampata la lite finita con le coltellate e il sangue, altri due giovani di origine straniera si sono presi a botte e poi sono scappati nella zona dell’ex consorzio agrario. La zona è epicentro, ormai da anni, dello spaccio e delle aggressioni. Delle liti e delle coltellate. Gli abitanti sono esasperati. E hanno paura di uscire di casa anche solo per dnare a prendere la macchina o a fare la spesa.

gabriele nuti