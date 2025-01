Notte violenta a Prato. Rissa e coltellate in due diversi episodi

Prato, 26 gennaio 2025 – Notte violenta a Prato in due distinti episodi. Nel primo sono stati coinvolti due cittadini cinesi che accoltellati sono stati ricoverati in gravi condizioni al Santo Stefano. Da chiarire motivi e dinamica di quanto accaduto. Sono arrivati al pronto soccorso uno intorno alle 4 e uno intorno alle 6.

Una rissa tra italiani e nordafricani invece sarebbe all'origine del ferimento di alcuni giovani che sono stati medicati al pronto soccorso e poi dimessi. Le botte avrebbero avuto come scenario via Traversa Pistoiese dopo una serata in discoteca.