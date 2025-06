Via della Lana e della Seta. C’è la festa delle terre alte

Sarà Franco Arminio a concludere l’edizione 2025 della festa della Via della Lana e della Seta con l’incontro di domenica 29 giugno alle 18.30 al Mulino Saetti "Per un nuovo umanesimo delle montagne". Poeta, scrittore e regista, ma soprattutto "paesologo", Arminio è un narratore appassionato della realtà dei piccoli paesi, che si batte contro lo spopolamento e l’abbandono, e instancabile viaggiatore che gira l’Italia descrivendo i luoghi e scoprendo le tante anime del nostro paese. "Arminio sta conducendo da anni la sua personale battaglia per luoghi come il nostro, per quelle che oggi chiamiamo Aree Interne, e che rappresentano un pezzo del nostro paese, fragile forse e povero di risorse, ma ancora depositario di un patrimonio, naturale, storico e artistico e di comunità resilienti", dice la sindaca di Vernio Maria Lucarini. La festa di crinale, fra Castiglione dei Pepoli e Montepiano, sul versante di Vernio comincia alle 11 di domani con la visita all’allevamento Lagotto del Carpino Nero (ingresso libero, via Mezzana 24 Montepiano) e alle 14 prosegue con "Foreste leggendarie", trekking da Montepiano con sosta al passo della Crocetta e ritorno verso Risubbiani-Montepiano alle 18 (ritrovo al piazzale degli Alpini). Alle 15.30 al Valico della Crocetta "La casa del serpente Regolo, ovvero la storia di un fiume, un sentiero, un filo, un serpente", inaugurazione dell’opera di Chiara Camoni che si inserisce nel progetto "Fare comunità, arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta", grazie alla collaborazione tra museo Pecci e MAMbo di Bologna. Alle 17.30 passeggiata alla Festa Medievale di Luciana con rientro in notturna alle le 22 con le torce (partenza dal Piazzale degli Alpini a Montepiano). Alle 18.30, allo Chalet del Villeggiante, presentazione della Guida Escursionistica dell’Appennino pratese del Cai Prato con l’autore Andrea Cuminatto e Alessia Cecconi della Fondazione Cdse. Domenica 29 giugno alle 11 al Mulino della Badia di Montepiano "I racconti del mugnaio. Alla scoperta dell’antico mulino" a cura di Luisa Ciardi, Fondazione Cdse. Dalle 12, allo Chalet del Villeggiante, Tortelli e tradizioni a cura della Proloco di Montepiano. Alle 15 passeggiata sonora a La Burraia con "In Continuità Quartet". Direzione artistica di Francesco Pellegrino. Alle 17.30 visita al Mulino dell’artista Bruno Saetti. E infine l’incontro con Arminio (ore 18.30) a cura di Comune di Vernio, Museo Pecci e Pecci Books.

Programma completo e prenotazione agli eventi: www.viadellalanaedellaseta.com/festa. Per informazioni: [email protected], cell. 379 113 5432.