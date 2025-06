La morte di Vasco Fanti, imprenditore tessile e benefattore

Montemurlo (Prato), 5 giugno 2025 – È morto la scorsa notte a 96 anni (ne avrebbe compiuti 97 il 14 giugno) e dopo una lunga malattia l’imprenditore tessile montemurlese Vasco Fanti. Molto conosciuto sul territorio, Fanti ha gestito per molti anni un lanificio e si è occupato della ristrutturazione del suggestivo complesso immobiliare Il Borghetto di Bagnolo.

"Il lavoro – come ricorda la nipote Sara, interpretando il pensiero di tutti i figli – è stato il centro della sua vita. Pur essendo di origini pratesi, amava tanto Montemurlo e in particolare la Villa di Galceto dove risiedeva con la moglie. Per lui era il suo gioiello e la curava con dedizione. Il nonno era un uomo determinato, al quale però piaceva anche divertirsi ed è stato un grande ballerino”.

Il 19 marzo del 2014, proprio grazie alla grande passione di Vasco Fanti per la storia della Villa di Galceto (non è un errore: si chiama proprio così, anche se richiama Galceti) e del territorio, a Montemurlo fece tappa la manifestazione, voluta dal consolato russo in Italia, «Russia – Italia. Svolte del destino del conte A. A. Zakrevskij» e all’esterno del chiesino di Santa Maria Maddalena De’ Pazzi fu affissa una lapide commemorativa del conte Zakrevskij e della sua famiglia; le spoglie dello statista russo infatti riposarono a lungo proprio nel chiesino di Bagnolo prima di essere traslate al cimitero comunale di Rocca. Zakrevskij arrivo a Villa di Galceto nel 1863, in fuga dal clamore della vita politica e sociale di Mosca, e qui scelse di risiedere a lungo.

Alla storia Vasco Fanti volle dedicare una pubblicazione, corredata da numerose foto d’epoca e contattò personalmente gli eredi della famiglia Zakrevskij- Drutskoj che furono invitati a visitare la villa di Galceto.

Vasco Fanti si è molto impegnato anche per la parrocchia di Bagnolo, che ha sostenuto concretamente nelle sue esigenze: «Con Vasco Fanti avevamo un ottimo rapporto di stima e amicizia – dice il sindaco Simone Calamai – Vasco era molto legato a Montemurlo e ha fatto tanto per la parrocchia di Santa Maria Maddalena De’ Pazzi, alla quale era molto affezionato. A nome dell’amministrazione comunale di Montemurlo e di tutta la comunità, mi stringo in segno di cordoglio ai figli di Vasco, ai nipoti e a tutta la sua famiglia".

Anche la parrocchia di Bagnolo, attraverso le parole di Don Gildas, ricorda Vasco Fanti in un post pubblicato su Facebook: "E' stato una persona che si è data tanto da fare per la creazione della nostra parrocchia, per tutte le belle cose che ci ha lasciato in dono: i personaggi del presepe, il mosaico sul portale della chiesa. Lo ricordiamo per la sua assidua e costante presenza, insieme alla moglie, alle Sante Messe finché la salute glielo ha permesso”.

La salma di Vasco Fanti è esposta nella sua abitazione di via Montalese, 50 a Bagnolo. Le esequie saranno celebrate venerdì 6 giugno alle 11 al chiesino di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi che Fanti tanto amava e che frequentava assiduamente con la moglie, scomparsa alcuni anni fa.