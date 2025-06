Al Cicognini nuove voci per la lirica. E il Premio dedicato a Iva Pacetti

C’era una volta un appuntamento di Pratolirica che convocava a Prato giovani talenti provenienti da prestigiosi Conservatori e accademie italiane che si chiamava Nuove voci per la lirica, un’occasione (giunta alla su XVII edizione) per lanciare cantanti d’opera, alcuni dei quali hanno poi calcato palcoscenici nel mondo. Poi c’era il premio dedicato al celeberrimo soprano pratese Iva Pacetti. Da domani i due significativi appuntamenti saranno realizzati congiuntamente, grazie ancora alla feconda attività di Pratolirica e con il patrocinio del Comune. Deux ex machina del progetto è il maestro Nicola Mottaran, che accompagnerà al pianoforte le voci di due baritoni (Filiberto Bruno e Ouyang Zhiming), di un tenore (Zijun Zhou), di un mezzosoprano (Clarissa Di Lorenzo) e di due soprano (Sona Iskandarli, Alice Schiasselloni).

L’appuntamento di Pratolirica che finora tanto ha contribuito a mantenere viva la passione per l’opera con questi progetti, si terrà al Teatro D’Annunzio Cicognini domani alle 16.30: artisti di diverse nazionalità faranno ascoltare arie e romanze di vari repertori: da Rossini a Mozart, da Puccini (O mio babbino caro - Addio fiorito asil), a Bizet (Il fior che avevi a me tu dato), ma anche Offenbach e Gounod.

Nel corso della manifestazione verrà assegnato il 18° Premio Iva Pacetti a Vittoria Brugnolo, giovane soprano che vanta i suoi primi passi nel canto fin dall’età di nove anni. Diplomatasi al Conservatorio di Vicenza nel 2021, frequenta il Cherubini di Firenze. Vincitrice di prestigiosi premi, ha cantato in Elisir d’amore, Cavalleria Rusticana, Suor Angelica, Norma. Di recente l’abbiamo ascoltata in Musetta nella Bohème allestita da Pratolirica al Teatro Politeama, e nell’omaggio pratese della Prato Estate a Puccini, in occasopne del centenario celebrato dall’associazione Verdianamente. A presentare il concerto sarà Lucia Agostini. L’ingresso costa 10 euro (per informazioni e prenotazioni: 393 9897044).

Goffredo Gori