Vaiano piange Stefano Arrighini. E’ stato sindaco per nove anni. Una vita spesa per la sua comunità

Lutto per la scomparsa di Stefano Arrigini, sindaco di Vaiano per due mandati, dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004. E’ stato anche assessore provinciale nelle giunte di Massimo Logli (2004 - 2009) e di Lamberto Gestri (2009 - 2014), occupandosi di ambiente, protezione civile, politiche agricole. Aveva 75 anni, era malato da tempo. Ad annunciare la sua morte il Comune di Vaiano, ricordando quanto Arrighini sia stato un punto di riferimento per la comunità, per la quale ha prestato servizio anche come dipendente comunale, responsabile dei settori istruzione cultura e sociale per diversi anni.

"Alla sua intelligenza, alla sua cultura, alla sua dedizione al lavoro meticoloso dobbiamo numerosi progetti innovativi, servizi ed opere pubbliche, che hanno lasciato un importante segno nella comunità – dice la sindaca Francesca Vivarelli –. Il Comune si stringe con affetto alla moglie, alle adorate figlie Giulia e Caterina, agli amatissimi nipoti, ai numerosi amici e ai tanti che gli hanno voluto bene".

Da ieri la camera ardente è aperta nel salone consiliare, con accesso da piazza del Comune, e lo resterà anche oggi dalle 8 fino alla cerimonia commemorativa prevista alle 16; seguirà il funerale nella chiesa di Vaiano. Per volontà della famiglia, in luogo dei fiori, donazioni a favore di Save the children per i bambini di Gaza: si potranno fare alla camera ardente in Comune, durante la funzione religiosa in Chiesa o tramite il sito di Save the Children.

Fra i tanti messaggi di cordoglio quelli del presidente della Provincia Simone Calamai, degli ex presidenti Logli e Gestri. "Un grande amministratore ed una bella persona. Ricordo la sua serietà e la sua lungimiranza", ha detto il primo. "Un uomo capace di lavorare in squadra e un amico vero", il secondo. "Quanta competenza e quanta passione", il ricordo del terzo.

Fra i tanti progetti la filiera del pane Gran Prato, la valorizzazione dei produttori di filiera corta e il Consorzio Fabbriche di energia per sostituire con il fotovoltaico l’amianto dei tetti dei capannoni. "Mi faccio interprete del dolore della comunità del Pd e di tutti coloro che lo hanno conosciuto", le parole del segretario Pd Marco Biagioni. Infine, la Sartoria di Vaiano, di cui Arrighini è stato fra gli ideatori. "Un grande sindaco – dice Sandra Ottanelli –, un educatore di democrazia. Lo ringraziamo immensamente per tutto".