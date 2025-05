Vaiano, entra in vigore la sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio Braga

Vaiano (Prato), 14 maggio 2025 – A partire da giovedì 15 maggio entra in vigore a Vaiano la nuova disciplina della sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio Braga, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Attilio Spano e quella con viale Fratelli Rosselli, in pieno centro. La nuova regolamentazione prevede la sosta con disco orario per un massimo di 60 minuti, attiva nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle ore 8 alle ore 20. Negli orari notturni (dalle 20 alle 8 e durante i giorni festivi, la sosta sarà libera e senza limiti di tempo. Il provvedimento del Comune di Vaiano si inserisce nell’ambito della costituzione di una zona di rilevanza urbanistica, che consente, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle normative urbanistiche vigenti, di introdurre misure di regolazione della sosta per migliorare la vivibilità del centro urbano. «L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali, che richiedono soste brevi e frequente ricambio, e quelle dei residenti – spiega il vicesindaco e assessore alla mobilità Davide Puccianti –. Negli ultimi anni, dopo la dismissione della sosta a pagamento, si era creata una situazione caotica, con veicoli lasciati in sosta per l’intera giornata e una generale mancanza di ordine. Con questa regolamentazione vogliamo restituire funzionalità e decoro alla via, soprattutto nei suoi tratti più centrali». Contestualmente all’attivazione del disco orario, entreranno in vigore anche due ulteriori ordinanze che riguardano:

la definizione e il riordino degli stalli riservati ai veicoli delle persone con disabilità; la regolamentazione degli spazi destinati al carico e scarico delle merci. Questi adeguamenti si sono resi necessari anche a seguito della recente riqualificazione urbanistica dell’area conosciuta come piazza Galilei (zona compresa tra via Vannoni, la farmacia e via Suor Luisa), dove è stata rifatta la pavimentazione e ridefinita l’organizzazione della sosta. «Abbiamo rivisto complessivamente la distribuzione degli spazi lungo tutta la via, correggendo anche situazioni obsolete e poco chiare – aggiunge Puccianti –. Alcuni stalli sono stati soppressi, altri modificati o ricollocati, in modo da garantire maggiore ordine e accessibilità». Il Comune fa sapere che nei primi giorni l’attività di controllo della Polizia Municipale sarà improntata alla tolleranza e all’informazione, per permettere ai cittadini di prendere confidenza con le nuove regole. La misura ha carattere sperimentale: l’amministrazione monitorerà gli effetti del provvedimento e, se necessario, valuterà correttivi. «Abbiamo scelto un limite di 60 minuti proprio per rendere l’approccio progressivo e garantire ai clienti delle attività un tempo congruo – conclude il vicesindaco –. Chi ha necessità di soste più lunghe può utilizzare le aree di sosta di piazza del Comune o, in misura minore, piazza Primo Maggio, dove sono presenti anche stalli riservati ai residenti».