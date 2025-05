Alia e Estra, lo sportello: "Così diamo risposte"

Sinergia in nome dei cittadini tra Alia Multiutility ed Estra, che mettono a segno un nuovo store stavolta a Vaiano, in via Giulio Braga 211/213. Dopo le esperienze già avviate a Firenze, Prato, Scandicci, Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino, le due aziende consolidano la sinergia anche in Val di Bisenzio, offrendo un punto di riferimento comune per la gestione dei rifiuti e dei servizi energetici. Un ulteriore passo avanti nel percorso di aggregazione della Multiutility. Il nuovo spazio integrato nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini, migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di attesa e rendere più fruibili le attività legate alla gestione dei rifiuti, alla Tari, alla luce e al gas.

"Con questo nuovo sportello a Vaiano rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nei territori e rendiamo ancora più accessibili i nostri servizi", ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. "L’integrazione con Estra è una scelta strategica per semplificare la vita ai cittadini e accompagnare la trasformazione dei nostri servizi in chiave di innovazione e sostenibilità". "La presenza territoriale è da sempre uno dei nostri punti di forza e un valore aggiunto per le nostre aree di riferimento", ha spiegato Francesco Macrì, presidente di Estra. "Avere un luogo fisico e personale qualificato per dare risposte su come abbattere i costi e ottimizzare i consumi, soprattutto quando si tratta di servizi come l’energia e i rifiuiti, è fondamentale". "In un momento di profonda trasformazione anche delle modalità di rapportarsi con i clienti, per noi l’obiettivo rimane quello di rendere i servizi più accessibili e semplificare le operazioni per i cittadini" ha aggiunto Nicola Ciolini, ad di Estra.