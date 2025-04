Poste chiuse fino al 27 giugno. La sindaca chiede un ufficio mobile: "Serve soluzione per limitare disagi"

Il Comune di Vaiano si mobilita per l’ufficio postale del capoluogo che resterà chiuso per lavori di ristrutturazione e ha scritto a Poste Italiane per trovare una soluzione. "Dovrebbero iniziare il 9 aprile i lavori all’ufficio postale di Vaiano – scrive in una nota la sindaca Francesca Vivarelli – Fino al 27 giugno rimarrebbe chiuso al pubblico: Poste Italiane ce lo ha comunicato a fine marzo. I lavori rientrano nell’ambito del Progetto Polis, che prevede l’implementazione di una serie di servizi per i cittadini. Poste Italiane ci ha comunicato che la continuità del servizio sarà assicurata dall’ufficio postale de La Briglia, ma, pur ritenendo che il progetto Polis rappresenti un’opportunità per il territorio, abbiamo chiesto almeno un ufficio mobile per limitare i disagi".

La preoccupazione del Comune e della popolazione è il sovraccarico degli uffici limitrofi, uno a La Briglia e l’altro nel Comune di Cantagallo, a Il Fabbro. "L’unico altro ufficio postale del territorio – dichiara la Vivarelli – è quello de La Briglia. Indirizzare tutta l’utenza (parliamo di 9mila abitanti di cui quasi tremila ultra 65enni) su una struttura dimensionata per gli utenti di una frazione, tra l’altro senza implementazione dell’attuale orario, è un’operazione che porterà grandi disagi, in particolare ad anziani e fasce deboli. È indispensabile trovare una soluzione alternativa: o l’allestimento di un ufficio mobile nel capoluogo o il collocamento temporaneo in un locale che abbia le caratteristiche per ospitare il servizio".

Nella richiesta inviata a Poste, il Comune offre la disponibilità per trovare una collocazione condivisa e funzionale alle esigenze del territorio. "La difficoltà agli spostamenti in autonomia – proseguono dal Comune – ma anche l’insufficiente frequenza dei servizi di trasporto pubblico e la mobilità su strada che grava tutta sulla 325, notevolmente trafficata e con problemi di percorrenza particolarmente acuti nel tratto a sud del capoluogo, rappresentano un elemento di forte preoccupazione. Spostare tutta l’utenza sull’ufficio de La Briglia finirebbe per causare disagi non solo agli utenti di Vaiano ma anche agli abitanti della frazione". Il gruppo politico "Cambiare insieme per Vaiano" annuncia la volontà per partire con una raccolta firme "in difesa dei nostri diritti".

Claudia Iozzelli