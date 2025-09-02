Una giornata ’giovane’. Doppio appuntamento

Sarà una giornata interamente dedicata ai giovani quella di sabato a Vaiano, con due iniziative che mettono al centro i loro bisogni, le loro sfide e la loro creatività.

La mattina, dalle 9 alle 12.30, la scuola media Ics Bartolini (via Nuova per Schignano 25), ospita l’incontro "Adolescenza: bisogni, ascolto, esperienze di rete sul territorio", momento di confronto tra scuola, famiglie, servizi, associazioni e istituzioni. L’appuntamento rientra nel progetto “Circoli di ascolto al centro, coloriamo di giovani i muri dell’indifferenza”, promosso dall’associazione Don Lorenzo Milani di Vaiano.

Saluti istituzionali apriranno la mattinata, seguiti dagli interventi di dirigenti scolastici e formatori, e dalla presentazione di buone pratiche educative del territorio. La chiusura sarà affidata ad una tavola rotonda sulla genitorialità, con Annalisa Marchi, dell’associazione Don Lorenzo Milani, e la psicologa Nadia Mazzetti.

Il pomeriggio, alle 16, ci si sposterà invece a Villa di San Gaudenzio per la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso letterario "Il Ponticello", promosso dall’agriturismo Il Ponticello in collaborazione con il Comune di Vaiano e la Biblioteca comunale. L’edizione 2025 segna una novità importante: l’istituzione della sezione “Germogli”, pensata per i giovanissimi autori e autrici della Valbisenzio. Ben 43 racconti, ispirati al tema "Un albero, una storia", hanno portato alla ribalta voci fresche e originali che testimoniano quanto la scrittura possa essere strumento di crescita e creatività.

Alla premiazione parteciperanno ragazze e ragazzi con le loro famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici, insieme agli organizzatori, ai giurati e alle istituzioni.