Il dialogo cultura-scuola. Sono previsti tre momenti formativi di ‘BAD to School’

Appuntamenti di formazione gratuita per rafforzare il dialogo tra scuola e cultura. Di respiro regionale, che si svolgeranno nel senese e che coinvolgono anche attori valdelsani. La sede, infatti, sarà Siena e gli appuntamenti si svolgeranno oggi, il 21 e e 28 giugno presso l’Accademia dei Fisiocritici. Si tratta di tre momenti formativi di ‘BAD to School’ ciclo di workshop gratuiti dedicati al dialogo tra cultura e scuola, organizzati nell’ambito del progetto ECCO – Ecosistemi e Connessioni Culturali, promosso con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Rivolti a insegnanti, operatori culturali, formatori e giovani interessati ad approfondire le relazioni tra pratiche artistiche, mediazione e didattica, i workshop si propongono di offrire strumenti concreti e spunti progettuali per rafforzare l’interazione tra il mondo dell’educazione e quello della cultura. Il programma formativo si articolerà in tre sabati, ciascuno con doppia sessione (mattina e pomeriggio). Il primo appuntamento, previsto per sabato 7 giugno, sarà a cura della Fondazione Musei Senesi in collaborazione con Casa dello Spettatore, con un workshop incentrato su pratiche di didattica museale e percorsi artistici partecipativi. Durerà sei ore, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il 21 giugno sarà ospite il Teatro dell’Argine con una giornata dedicata al teatro e all’adolescenza, tra metodologie partecipative e progettazione culturale. Sei ore. Il ciclo si concluderà il 28 giugno con un approfondimento curato dal Teatro Metastasio, che proporrà riflessioni e strumenti su come educare alla visione teatrale e sviluppare una progettazione condivisa tra scuole e teatri. Cinque ore. L’iniziativa è realizzata da Straligut Teatro, Accademia dei Fisiocritici, AMAT, Giardino Chiuso, LaLut e Radicondoli Festival, in collaborazione con soggetti di rilevanza nazionale attivi nel campo della formazione, del teatro e della mediazione culturale. I workshop si inseriscono all’interno del programma RESET della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e rappresentano una delle principali azioni formative del progetto ECCO. La partecipazione è gratuita, con posti limitati, ed è possibile iscriversi anche a un solo incontro. Info e dettagli su www.formazionebad.it. Per iscrizioni e contatti: [email protected].

Fabrizio Calabrese